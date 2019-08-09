Fernando Andrade sağlık kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspordan yapılan yazılı açıklamada, “Brezilyalı futbolcumuz Fernando Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcumuzun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı” denildi.