Fernando ve Emre gol sayısını 6'ya yükseltti

Sivasspor'un futbolcuları Fernando ve Emre Kılınç, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon 6. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan DG Sivasspor'da Fernando ve Emre Kılınç rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 32. dakikasında Fernando, 58. dakikada da Emre Kılınç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Futbolcular böylece bu sezonki 6. gollerini kaydettiler.

Mücadeleye 11'de başlayan Fernando 74. dakikada yerini Erdoğan Yeşilyurt'a, Emre Kılınç ise 90'da Arouna Kone'ye bıraktı.

Fernando ve Kılınç ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.