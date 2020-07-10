Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete geçti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri amacıyla yapılan Cumhuriyet Teknokent Prototipleme Atölyesi faaliyetlerine başladı. Cumhuriyet Teknokent, proje sahiplerine verilecek ilk üretim desteği ile ülkede ve ilde girişimcilik ekosisteminin daha güçlü bir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Teknokent Prototipleme Atölyesi, fikirlerini ürüne dönüştürüp, fark oluşturmak isteyen girişimcilerin ve girişimci adaylarının bu ekosistemin imkânlarını kullanarak prototiplerini üretmelerini ve projelerini hayata geçirmelerini hedefliyor.