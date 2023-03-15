İhlas Haber Ajansı

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Fiorentina, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Fiorentina, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İtalya ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.


Fiorentina idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

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