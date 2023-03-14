Fiorentina, Sivasspor maçı için kente geldi

DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Fiorentina, 16 Mart Perşembe günü oynanacak müsabaka için kente geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor ile Fiorentina 16 Mart Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde İtalya ekibi, karşılaşma için Sivas'a geldi. İtalyan ekibini taşıyan uçak, saat 18.45'te Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Fiorentina kafilesi pasaport işlemlerinin ardından havalimanından kendilerini bekleyen otobüsle ayrılarak konaklayacakları otele geçti.

İtalya temsilcisi, yarın saat 15.30'da yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano ve kadrodan bir futbolcu yarın saat 17.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumunda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Fiorentina'nın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Brekalo, Castrovıllı, Cerofolını, Dodo, Igor, Duncan, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Mandragora, Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sirigu, Terracciano, Venuti.”