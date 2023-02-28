Fiorentina-Sivasspor maçının biletleriyle ilgili açıklama

Maçta misafir tribününe 2 bin 134 taraftarın alınacağı açıklandı.

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fiorentina maçında, kırmızı-beyazlı taraftarların maç bileti nasıl alacağına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konuyla ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında 09 Mart Perşembe günü saat 21.00'de (TSİ 23.00) oynanacak Fiorentina - Sivasspor müsabakasına yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak taraftarlarımıza Fiorentina Kulübü tarafından Artemio Franchi Stadyumu'nda 2 bin 134 adet bilet ayrılmış olup, biletler 20 Euro'dan satışa sunulacaktır.

Taraftarlarımızın 07 Mart 2023 Salı günü saat 17.00'ye kadar ödeme dekontunu ve altta bulunan kişisel bilgileri aliiignc17@gmail.com adresine mail atmaları önemle rica olunur.

İtalya Federasyonu kurallarına göre deplasman tribünü seyircilerine kağıt bilet satışı olmayacak, biletler dijital ortamda oluşturulacak ve bilet sahiplerinin kişisel e-mail adreslerine iletilecektir.”