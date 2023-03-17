Fiorentinalı futbolcunun burnunu kıran taraftar adliyeye sevk edildi

Dün akşam Sivas'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi maçında sahaya giren iki taraftar, adliyeye sevk edildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fiorentina'ya 4-1 yenildi. M.E.Ç. ve S.S.S. isimli iki taraftar ise maçın son dakikalarına doğru kale arkası tribününden sahaya atladı. Sahaya giren M.E.Ç., Fiorentinalı Alessandro Bianco'ya yumruk atarak saldırdı. Saldırının ardından Bianco'nun burnu kırılarak kanlar içinde kaldı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan iki taraftar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan taraftarlar Sivas Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, saldırıya uğrayan Bianco, “Non Male” (Fena değil) ifadesiyle sosyal medya hesabından burnunun son halini paylaşmıştı.