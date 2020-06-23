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Fireni patlayan patpat devrildi, 2'si ağır 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde fireni patlayan patpatın devrilmesi sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde fireni patlayan patpatın devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gürün ilçesine bağlı Sularbaşı köyünde gerçekleşti. R.S.Y.(27) yönetimindeki patpat olarak tabir edilen motorlu aracın freni patladı. Kontrol edilemeyen araç içerisindeki beş kişi ile birlikte şarampole devrildi. Sürücü ile birlikte araçta bulunan Z.K.(55), M.K.(65), S.K.(25) ve B.D.(1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada parmağı kopan M.K., Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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