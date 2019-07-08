Firma vazgeçti, engellilerin umudu yarım kadı

Sivas'ta yaşayan yaklaşık 100 engelli vatandaşın İstanbul'u görmelerini sağlayacak proje, otobüs firmasının son anda vaadinden vazgeçmesi ile sekteye uğradı.

Sivas'ta faaliyet gösteren Sende Gülümse Derneği tarafından geçtiğimiz yıl hayatlarında hiç deniz görmeyen çocuklar tespit edilerek İstanbul'a götürülmüş ve boğaz turu atmışlardı. Dernek bu yıl da evlerinden ve ilçelerinden çıkma imkanı bulamayan 100 engelli vatandaşı İstanbul'a götürmeye karar verdi. Tüm plan ve hazırlıklar yapıldı. Ancak birkaç gün kala, 2 otobüs tahsis etme sözü veren bir firma vaadinden vazgeçti. Dernek yöneticileri şimdi zaman kaybetmeden bu meseleyi çözmeye çalışıyor.

Evlerinden çıkmamışlardı, İstanbul'u gezecekler

Projeleri ile ilgili açıklama yapan dernek başkanı Behlül Polat, evlerinden ve işlerinden hiç çıkmamış olan 100 engelli vatandaşı İstanbul'a götürmek istediklerini belirtip, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da engelli kardeşlerimizle bir seyahat planlıyoruz. İstanbul'da Sarıyer Belediyesinin geçtiği ile geçtiğimiz yıl İstanbul'u ve denizi hiç görmemiş engelli çocuklarımızı İstanbul'a götürmüştük. Bu yıl da Sivaslı devlet sanatçılarımızla birlikte, siye Sarıyer Belediyesi'nin desteği ile 100 engellimizi İstanbul'a götüreceğiz. İstanbul'a götüreceğimiz engelli kardeşlerimiz arasında son 5 yıldır evinden hiç çıkmayanlar var. Doğduğundan günümüze yaşadıkları ilçelerden hiç dışarı çıkmamış olanlar var.”dedi.

Firma sözünden döndü, umutlar yarım kaldı

Polat, seyahatlerine birkaç gün kala bir firmanın vaadinden dönmesi ile ulaşım sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Projemizde engellilerimizin İstanbul'a götürülüp geri getirilmeli için bir otobüs firmamızdan söz almıştık. Bizim için 2 otobüs tahsis edeceklerdi. Maalesef iki gün önce otobüsleri veremeyeceklerini belirttiler. Az bir süremiz kaldı. Tüm planlarımız sıfırlandı. Ancak gönüldaşlarımızın desteği ile ne yapıp ne edip engelli kardeşlerimizi İstanbul'a götüreceğiz.”dedi.