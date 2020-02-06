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Fırtına nedeniyle şehit cenazesi Tokat'a indirilemedi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın (24) naaşı fırtına nedeniyle Tokat Hava Alanına indirilemedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) naaşı fırtına nedeniyle Tokat Hava Alanına indirilemedi.


Şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) naşı, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine ulaştırılmak üzere Van'dan askeri uçakla Tokat Hava Limanına uğurlandı. Ancak Tokat'ta etkili olan fırtına nedeniyle uçak hava alanına inemedi. Uçak Sivas Nuri Demirağ Hava Limanına inmek zorunda kaldı. Burada şehidimizi Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Garnizon Komutanı Albay Hakan Tütüncü karşıladı. Şehit Uzman Onbaşının naşı kara yoluyla Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

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