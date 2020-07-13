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Floor Curling ile eğlendiler

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni açılan millet bahçesinde hafta boyunca etkinlikler yapmaya aralıksız devam ediyor.


Uzman antrenörler nezaretinde spor yapmaya gelen vatandaşlara yardımcı olmak adına ısınma hareketleri ve antrenman destekleri veriliyor. Geçtiğimiz haftalarda açılan millet bahçesinde spor yapmak için gelen çocuklar ve gençlere antrenörler yardımcı olarak katkı sağlıyorlar.


Bu kapsamda halkın da yoğun katılımı ile Floor Curling sporu tecrübeli antrenörler tarafından vatandaşlara ve çocuklara anlatıldı. Daha sonra ise yapılan yarışmalarla katılımcılar doyasıya eğlendiler.


Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, her hafta farklı bir spor dalı ile vatandaşları tanıştıracaklarını söyleyerek, “Millet bahçesi spor parkında her hafta farklı bir branşla vatandaşlarımızı tanıştırıyoruz. Bu haftada halkımızdan da yoğun ilgi gösterdiği Floor Curling sporunu anlattık ve küçük yarışmalarla doyasıya eğlendik. Sivas gençliğinin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Millet bahçesinde gerçekleştirilen spor aktivitelerine ve spor yapmak için millet bahçesine gelen tüm Sivaslılara yardımcı olmak için tüm imkanları seferber edeceğiz. Sporsuz hayat olmaz” dedi.

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