Fotoğraf tutkunları deklanşör ile avladı

Ağustos ayında açılışı gerçekleştirilen 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği, faaliyetlerine ara vermeksizin devam ediyor. 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü organizesinde düzenlenen yabani hayvanlar fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yaptığı sergide DKMP personeli olan dernek üyelerinin fotoğrafları büyük beğeni toplarken, katılımda yoğun oldu.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü, Alpin Doğa Gençlik ve Spor Kulübü ve 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ile 5 Ekim 2019 Cumartesi günü Şuğul vadisi kanyon yürüyüşü foto safari ve dağcılık etkinliği, Gürün Gökpınar mesire alanı ziyareti ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Gezide hayvan sevgisine vurgu yapılarak, yabani hayvanların avlanması yerine fotoğraflanmasına dikkat çekildi.

Gezi sonrası açıklamalarda bulunan 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Vedat Esen, “İlimiz, fauna ve flora zengini bir coğrafyaya sahip. Bizlerde Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle farkındalık oluşturacak etkinliklere imza atmak istedik. Bu kapsamda kütüphane de fotoğraf sergimiz oldu, akabinde de geziye katıldık. Derneğimizde fotoğraf sevgisini aşılamayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edindik. Bundan sonraki süreçte de faaliyetlerimiz olacak. Fotoğrafı hayatına yansıtan herkesi derneğimize bekleriz ” dedi.