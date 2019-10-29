İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fren balatası ısınan kamyon yandı

Sivas’ta seyir halindeki kamyonun ısınan balataları yangına neden oldu.

Sivas'ta seyir halindeki kamyonun ısınan balataları yangına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas-Malatya karayolu Kovalı mevkiinde meydana geldi. Divriği ilçesinden Sivas kent merkezine giden A.E.A. idaresindeki 06 DS 6211 plakalı kamyon, Kovalı mevkiinde fren balatalarının ısınmasından dolayı yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon alev topuna dönmeden yangını kontrol altına aldı. Kamyonda maddi hasar oluşurken, yangında yaralanan olmadı.


Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.