Fren balatası ısınan kamyon yandı

Sivas'ta seyir halindeki kamyonun ısınan balataları yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas-Malatya karayolu Kovalı mevkiinde meydana geldi. Divriği ilçesinden Sivas kent merkezine giden A.E.A. idaresindeki 06 DS 6211 plakalı kamyon, Kovalı mevkiinde fren balatalarının ısınmasından dolayı yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon alev topuna dönmeden yangını kontrol altına aldı. Kamyonda maddi hasar oluşurken, yangında yaralanan olmadı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.