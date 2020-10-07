Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar

Sivas'ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün Sivas kent merkezinde meydana geldi. İki kişi park halindeki kamyondan yük indirdiği esnada freni boşalan araç hareket etti. Hareket eden kamyon, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hareket eden kamyondan yük indiren iki vatandaşın panik anları ve kayan kamyonu elleri ile tutmaya çalışması dikkat çekti. Kamyona elle müdahale sonuç vermezken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.