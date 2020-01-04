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Futbolcuları taşıyan otobüs devrildi

Sivas’ın Gölova ilçesinde devrilen otobüste yaralanan futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen otobüste yaralanan futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah erken saatlerinde Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana geldi. Kazada, Hatayspor U 16 futbol takımını taşıyan otobüs, Çaykur Rizespor deplasmanına giderken Sivas'ın Gölova ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi. 4 sporcu, 2 sürücü ve 2 teknik adam hafif şekilde karalandı. Yaralılarla birlikte otobüste bulunan toplamda 25 kişi kontrol amaçlı Gölova, Suşehri ve Sivas'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Valinin misafiri oldular


Kaza geçiren Hataysporlu genç futbolcular Sivas'ta Sivas Valiliğinin misafiri oldu. Genç futbolculardan Efe Şahin, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Bazı arkadaşlarımız hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralımızın olmaması tek tesellimiz. Yoğun bir kar yağışı vardı. Araç kayınca şoförümüz toparlayamadı. Takla attık. Çok şükür bizlere bir şey olmadı” dedi. Kafileyi misafir eden Sivas Valisi Salih Ayhan, hastanede tedavisi süren 9 yaralıyı ziyaret etti. Öte yandan Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe kulüplerinin ‘geçmiş olsun' mesajı ilettikleri öğrenildi.

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