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Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde çırpınan kazın yardımına hayvan sever vatandaşlar koştuAltınyayla ilçe merkezinde yaşanan olayda vatandaşlar, kazın acı içerisinde çırpındığını fark etti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde çırpınan kazın yardımına hayvan sever vatandaşlar koştu


Altınyayla ilçe merkezinde yaşanan olayda vatandaşlar, kazın acı içerisinde çırpındığını fark etti. Kazın yardımına koşan Ahmet Dabak ve Mücahit Karasubaşı isimli vatandaşlar, kazın gagasını içecek kutusuna sıkıştırdığını fark etti. Hayvan sever iki arkadaş, kazı gagasını sıkıştırdığı içecek kutusundan kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kaz hızla koşarak uzaklaştı. Vatandaşlar ilginç durumuysa cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

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