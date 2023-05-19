İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray - Sivasspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Galatasaray-Sivasspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.


Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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