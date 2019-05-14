Galatasaray Sivas'ta

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Sivas’a ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Sivas'a ulaştı.
Bugün müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim nezaretinde çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, idman sonrası hava yolu ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na uçtu. Galatasaray kafilesini havalimanında taraftarlar karşıladı. Çiçekler ve meşaleler ile karşılanan takım, otobüsle havalimanından ayrılıp konaklayacağı otele geçti.