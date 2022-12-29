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Galatasaray'dan maç sonu büyük sevinç

DG Sivasspor’u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray’da futbolcular, sevinçlerini misafir tribününe giderek yaşadı.

DG Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, sevinçlerini misafir tribününe giderek yaşadı.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular misafir tribününe giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı.


Galatasaraylı futbolcular daha sonra kendi taraftarlarının eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

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