Gardaşlık yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu

Sivas'ta düzenlenen Gardaşlık Festivalinin 2'inci gününde Geleneksel Türk okçuları ve Atlı Cirit Kulüpleri tarafından yürüyüş düzenlendi.

Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla düzenlenen Gardaşlık Festivali 2'inci gününde Gardaşlık yürüyüşüyle devam etti. Geleneksel Türk Okçuları ve Atlı Cirit Kulüpleri tarafından gerçekleştirilen yürüyüş, tarihi Sivas Garı'nda başlayıp tarihi Kent Meydanı'nda tamamladı. Şehrin en işlek caddesinde bulunan vatandaşlar atlar ve okçulardan oluşan kortej yürüyüşüyle karşılaşınca o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Vatandaşların ilgiyle izledikleri yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

“Kanı Türk kanı olan herkes atı gördüğü zaman tüyleri diken diken olur”

Kanı Türk kanı olan herkes atı gördüğü zaman tüyleri diken diken olur diyen Davut Yiğit, “Öncelikle bu festivalin isim babalarına 8'inci ayın 5'i tarihinde 58' i işaret ederek Dünya Sivaslılar gününü akıl edenlere teşekkür ediyorum. Gardaşlık Festival'inin 2'inci gününde okçular ve Atlı Cirit Kulübü üyeleriyle bir kortej yürüyüşü yaparak festivale katkıda bulunduk. Şöyle bir söz vardır ‘Atın üstünde ki Türk'tür, Türk değilse yüktür' diye. Kanı Türk kanı olan herkes atı gördüğü zaman tüyleri diken diken olur. Vatandaşın ilgisi alakası yoğundu. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum” dedi.