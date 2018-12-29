Gaz kaçıran tüpü 9'uncu kattan aşağı attı

Sivas'ta kontrol ettiği tüpün gaz kaçırdığını fark eden kadın, tüpü dokuzuncu kattan aşağı attı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.00 sıralarında Huzur mahallesi 48.sokakta meydana geldi. Yeni taşındığı evinde bulunan piknik tipi tüp ile yemek yapmak isteyen ev hanımı, tüpün gaz kaçırdığını fark etti. Tüpün patlamasından endişe ederek tüpü dokuzuncu kattan aşağıya fırlattı. Tüpün pencereden aşağı atıldığını gören vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak polisten yardım istediler. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ise gaz kaçıran tüpe gerekli müdahaleyi yaptı. Olaya şahit olan vatandaşlardan Emirhan Ceylan, “Dokuzuncu katta bir gaz kaçağı olmuş. Hanımefendi de panikle tüpü aşağı atmış.“ dedi.