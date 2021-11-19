Gazeteci Fikret Ünsal'a son görev

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, duayen gazeteci Fikret Ünsal geçtiğimiz gece 64 yaşında hayatını kaybetti. Mesleki kariyeri ile Türkiye'de isminden söz ettiren usta gazeteci, İsmail Güneş Basın Sitesi içerisinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene yakın arkadaşları, meslektaşları ve severleri katıldı.

Yaklaşık 10 yıldır kanser tedavisi gören Ünsal geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede üç kez art arda kalp krizi geçirdi. Durumu ağırlayıp yoğun bakım servisine alınan Ünsal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.