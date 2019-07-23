Gazeteciler Derneğinden 24 Temmuz mesajı

Ülkemizde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ve 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirten Üngör, “Halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan basının, insan haklarının en önemli güvencelerinden birini teşkil ettiğini biliyoruz. İletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak, kitle iletişim araçlarının önemi ve etkisi her geçen gün daha da artmakta. Ancak teknolojinin gelişmesi basın mesleğini kolaylaştırdığı kadar rekabet unsurunu da daha zor bir dönemece sokmuştur” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının toplumun her türlü sorunlarının yanı sıra ülke gündemine ilişkin gelişmelerin ve haberlerin kamuoyuna duyurulmasında aracı olduğunu belirten Üngör, “Öte yandan kişilerin haber alma özgürlüğünü sağlamakta ve kamuoyu oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda biz basın mensuplarına düşen en büyük görevlerden birisi de içinde yaşadığımız topluma yabancılaşmadan kitle iletişimine katkıda bulunmaktır” dedi.

Üngör, mesajında şunları kaydetti: “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, kişi hak ve özgürlüklerinin tesisinde, gerçek adaletin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Toplumun doğru bilgilendirilmesi önemli bir yer teşkil ederken, bunu mümkün kılabilmek için ise bağımsız ve özgür bir basına ihtiyaç olduğunu da özellikle vurgulamak isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Gazeteciler Derneği olarak ilimizde görev yapan tüm meslektaşlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlarken; görevi başında şehit olan Gazeteci İsmail Güneş ve Adem Yavuz´u bir kez daha rahmetle anıyoruz.”