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Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit'ten VAR eleştirisi

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Uzun bir aradan sonra ilk defa maç kaybediyoruz.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Uzun bir aradan sonra ilk defa maç kaybediyoruz. Bugün bizi Sivasspor değil VAR yendi" dedi.


Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Gazinantep FK'da Sumudica'nın cezası nedeniyle takımın başında yer alan Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Margarit, uzun bir aradan sonra ilk defa maç kaybettiklerini belirterek, “Bugün iyi bir maç oynayamadık. Bugün bizi Sivasspor değil VAR yendi. 31 puanımız var. Erzurumspor maçında da VAR'dan puan kaybettik. Yüzde yüz bir penaltımız vardı o da verilmedi. VAR hiçbir zaman yanımızda değil. Biraz sinirliyiz. Kararların dengeli olması lazım. VAR'ın tüm takımlar için aynı olması gerekiyor” diye konuştu.

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