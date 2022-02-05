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Gaziantep-Sivasspor maçının VAR'ı Erkan Engin

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Erkan Engin oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor, Gaziantep'e konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR olarak Aleks Taşçıoğlu ile Murat Türkoğlu eşlik edecek.

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