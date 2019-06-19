Geç gelen yağışlar tarımı olumsuz etkiledi

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çatindağ, Mayıs'ta beklenen yağmurların Haziran'da yağması nedeniyle hububatta rekolte kaybı beklediklerini belirtti.

Türkiye'de buğday üretiminde 2. sırada yer alan Sivas'ta, Mayıs ayında beklenen yağmurların Haziran ayında yağması çiftçiyi endişelendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, geç yağan yağmurlardan dolayı rekolte kaybı beklediklerini belirtti. Çetindağ, “Dünyaya baktığımızda bir iklim değişikliği olduğunu görüyoruz. Küresel ısınma ülkemizi de etkiliyor. Mevsimlerde ki kaymaların etkisini ilimizde de görmeye başladık. Sivas tarım ve hayvancılık şehridir. Nüfusumuzun yüzde 60'ı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Zamansız yağışlar bizi daha fazla etkiliyor. Sivas, Konya'dan sonra ülkemizde en çok buğday üretilen ildir. Mayıs ayı kurak geçti. Mayıs ayında yağmur yağmamasından dolayı buğday üretiminde rekolte düşüklüğü bekliyoruz. Hasadın Temmuz ayının sonlarında başlaması bekleniyordu. Bugünlerde bitki çiçek döneminde. Mayıs ayında değil de Haziran ayında yağan bu sert yağışlar ürünü olumsuz etkiledi. Bu nedenle rekolte düşüklüğü bekliyoruz. Özellikle yem bitkisinde yüzde 70 oranında rekolte kaybı bekliyoruz” dedi.

"İklim değişikliklerine hazırlanmalıyız"

Çetindağ, dünyada yaşanan iklim değişiklikleri ve küresel ısınmaya karşı tedbirler alınması gerektiğini belirterek, “Türkiye olarak bu iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı önlemler almamız gerekiyor. Hükümetimiz, üniversitelerimiz ve odalarımız bu hususta birlikte çalışarak hazırlıklar yapması gerekiyor. Çiftçilerimizi sulanabilir arazilere yönlendirip bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kuraklığa dayanıklı tohumlar üretmemiz lazım” dedi.

Yağmurlar meralara yaradı

Yağışların hububatı etkilemiş olmasına rağmen meralara yaradığını söyleyen Çetindağ, “2019 yılında yağışlardan kaynaklı rekolte düşüklüğü beklesek de kalitemizin düşmemesini umut ediyoruz. Meralarımıza baktığımızda ise olumlu etkiler gözlüyoruz. Haziran ayı içerisinde ki bu bol yağış, meralardaki otların bir hayli büyümesine neden oldu. Buda meralarımız açısından sevindirici bir gelişmedir” şeklinde konuştu.