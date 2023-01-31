Gece avcılarına 31 bin lira ceza

Sivas'ta gece avı yaptığı tespit edilen 3 kişiye toplamda 31 bin 255 lira para cezası uygulandı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Gölova Jandarma Komutanlığı Personelleri Gölova ve Akıncılar ilçeleri genel avlağında denetime çıktı. Yapılan denetimde gece avı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların avda kullandığı 1 adet Opel marka araca, 1 adet av tüfeği, 1 adet el projektörü ve 2 adet avlanmış yaban tavşanına el konuldu. Aynı zamanda şahıslara 28 bin 455 lira idari para cezası ve 2 bin 800 lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 31 bin 255 lira ceza uygulandı.