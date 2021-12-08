Gece bekçileri hasta vatandaşı yangından kurtardı

-Sivas'ta bir evde çıkan yangını farkeden gece bekçileri içeride bulunan hasta vatandaşı kucağında taşıyarak alevlerin arasından kurtardı.

Edinilen bilgilere göre; yangın Mevlana Mahallesi Derman sokakta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sokaktan geçen gece bekçileri bodrum kattan duman çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Bekçiler apartmanın 1. kattın da bulunan yatalak hasta T.Ç.'yi kucağına alarak apartmandan dışarıya çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen T.Ç ise tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.