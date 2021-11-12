Geceden bu yana ormanda arandı, cep telefonu elinde bulvarda bulundu

Sivas'ta geceden bu yana ormanda aranan genç kız günün ağarması ile cep telefonu ile yeni yapılan bulvarda gezerken bulundu, kızla ilk karşılaşan İhlas Haber Ajansı muharibi oldu.

Sivas'ta geçtiğimiz gece saat 21.45'te genç bir kadın, Kardaşlar Ormanı'nda kaybolduğu ihbarında bulundu. İsminin E.Y. olduğunu söyleyen genç kadın, ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. Genç kadın sabaha kadar arandı. İlerleyen saatlerde arama çalışmalarına Jandarma güçleri de destek verdi. Telefon sinyali takip edilerek yapılan arama çalışmalarında genç kadına bir türlü ulaşılamadı.

Genç kadını arama çalışmaları sürerken 112'ye yapımı devam etmekte olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki köprüde genç bir kadının yalnız başına gezdiği, intihar edebileceği ihbarı yapıldı. Olay yerine ilk giden İhlas Haber Ajansı muhabiri Onur Erden Oldu. Erden ihbarda geçen kadının aranmakta olan kadın olduğunu anladı. Genç kadın soruları yanıtsız bırakınken olay yerine gelen polis ekipleri ikna ettikleri genç kadını alıp sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.