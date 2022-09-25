Geleceğin turist rehberleri açık hava müzesinde eğitim alıyor

Geleceğin turist rehberleri, Sivas'ta açık hava müzesi özelliği taşıyan, üç medeniyete ait 8 eseri içerisinde bulunduran tarihi kent meydanında eğitim görüyor.

Türkiye'nin birçok üniversitesinde turizm eğitimi alan çok sayıda öğrenci ve turizm rehberi adayları, rehberlik eğitimi almak için eğitmenler eşliğinde Sivas tarihi kent meydanında bir araya geldi. Öğrenciler ve eğitmenler, üç farklı medeniyete ait 8 eseri bir arada barındıran Sivas tarihi kent meydanının açık hava müzesi özelliği taşıdığını belirterek, turizm rehberliği ve sanat tarihi dallarında yerinde eğitim için çok uygun bir mekan olduğunu dile getirdiler. Çok sayıda turizm rehberi adayı, tarihi kent meydanında bulunan Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Camii, Atatürk Kongre Müzesi, tarihi jandarma binası, tarihi valilik binası ve Kale Hamamı'nı gezerek yerinde eğitim aldılar.

Tur rehberi Suat Alıcı, 120 rehber adayına alanda eğitim verdiğini belirterek, “Bir eğitim uygulama gezisi yapıyoruz. Bu programda 120 rehber adayı var. Bunların arasında rehberler de var ama bölgesel rehberlik yapıyorlar. Örneğin sadece Marmara Bölgesi'nde çalışmış ama İç Anadolu'yu da kokartına ekletmek istiyor. Sivas son 10-15 yıl içerisinde turizm açısından atılım yaptı. Ben bunu yerinde gören insanlardan biriyim. Gerek vakıflar olarak gerekse yerel idare olarak bu tarihi eserlere önem verildiğini ve bunlar için seferberlik ilan edildiğini ben görüyorum. Bunu yapanlara da teşekkür ediyorum, çünkü bunlar tarih bizim mirasımız. Biz eğitim uygulama gezimizi ilk Sivas'tan başlattık. Sivas yakın zamana kadar bizim uygulama gezilerimizde olmazdı ama son 10 senede değişti. Biz de programlara burayı almaya başladık. Öğrencilerin geneli bilmiyor. Biz de özellikle görülmeye ve bilinmeye değer güzelliklerimiz varsa buraları tanıtalım diye gayret sarf ediyoruz. Sivas bunu hak eden bir yer. Burası kadim bir topraktır. Aşıklarıyla, ozanlarıyla, şairleriyle ve Selçuklu'dan bu zamana verilen eserleri ile ünlü bir şehir. Ben buraya kaçıncı gelişim bilmiyorum ama her seferinde insanlar Sivas'ın böyle olduğunu bilmediğini söylüyorlar ve buradan olumlu izlenimlerle ayrılıyorlar” dedi.

İlk kez gelenler hayran kaldı

Öğrenci Zarife Zengin, Sivas'a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, “Sivas'a ilk gelişim ve çok beğendim. Hocamızda sağ olsun bizi bilgilendiriyor. Tur başlayalı birkaç dakika oldu ama Sivas hakkında bayağı bir bilgi edindim. Bizde buraya ilerde misafirleri getirip tanıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Öğrenci Gökçe Erkek, Sivas'ın etkileyici ve çok güzel olduğunu belirterek, “Sivas'ta daha önce bir gece konaklamıştım, gezme imkanım olmamıştı. Fakat gezdiğim kadarıyla gayet etkileyici ve güzel görüntüler elde ediyoruz. Tarihi olarak önemini hocamız bize çokça kez vurguladı. Gezdiğimiz yerlerde Selçuklu eserlerini daha çok görüyoruz. Bu yöne turumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.