Geleceğin veterinerleri önlük giydi

Cumhuriyet Üniversitesi Salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, Sivas Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Koçak, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Programda konuşma yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Ataseven “Milletimizi, devletimizi daha ileri bir seviyeye getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu önlük hem hizmeti hem saflığı temsil etmiş oluyor hem de bundan sonraki hayatımızda hizmet için söz vermiş olduğumuzu ifade etmiş oluyor. Biz öğretim görevlileri olarak bu alt yapıyı sağlayacağız, sizde bu ortamı kullanarak, çalışarak hakkını vereceksiniz. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uslu ise konuşmasında, “Sevgili Öğrencilerim, 5 yıllık zor bir eğitime başlıyoruz. Fakültemizin ve Üniversitemizin tüm imkanlarından faydalanarak donanımlı bir hekim olmanız en büyük temennim.” İfadelerine yer verdi.

Sivas Veteriner Odası Genel Sekreteri Koçak “Bu kutsal mesleğin ahlaki ve etik değerlerine hep birlikte sahip çıkacağız. Sizleri aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 1. Sınıf öğrencilerine meslek önlükleri giydirildi.