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Gelen geri döndü, maskesiz alınmadılar

Sivas’ta semt pazarına maskesiz alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, pazara alınmadı.

Sivas'ta semt pazarına maskesiz alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, pazara alınmadı. Maske takma zorunluluğundan bilgisi olmayan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.


Korona virüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı. Alınan karar Sivas'ta semt pazarında uygulanmaya başladı. Yeni Mahallede bulunan semt pazarı girişi zabıta ve bekçi ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Semt pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan maskeli olanlar pazara alınırken maskesiz vatandaşlar pazara alınmadı. Pazar içerisinde bulunan maskesiz vatandaşlar uyarılarak, pazardan dışarı çıkartıldı. Pazara alınmayan vatandaşlar, alış veriş yapamadan elleri boş döndü.


Pazara alınmayan 63 yaşındaki bir vatandaşın peynir ihtiyacını zabıta ekipleri giderdi. Zabıta ekipleri tarafından alınan peynir vatandaşa teslim edildi. Pazara alınmayan maskesiz vatandaşlar alınan kararın toplum sağlığı açısından doğru bir karar olduğunu söyleyerek pazar yerinden uzaklaştı.

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