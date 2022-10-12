İVA PARK AVM'de geleneksel Garaj Günleri dev indirimlerle başlıyor.

Sivas'ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA PARK AVM, açıldığı günden beri her yıl geleneksel olarak düzenlediği, ziyaretçilerinin de sabırsızlıkla beklediği Garaj Günleri'nin 15 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu. 23 Ekim Pazar gününe kadar hazır giyimden ev tekstiline, ayakkabıdan çantaya geniş bir ürün gamı ve marka

seçeneği ile sezon sonu indirimli ürünlerin sergileneceği Garaj Günleri merakla bekleniyor. 15-23 Ekim tarihleri arasında 9 gün süre ile 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

İndirimli alışveriş yapmak isteyen ziyaretçilerin her yıl düzenleneceği tarihi ilgiyle beklediği dev indirimli Garaj Günleri, pek çok farklı markanın yüzlerce ürün seçeneği eşliğinde renkleniyor. İndirimli alışveriş tercih eden ziyaretçiler, her yıl uygun fiyata kaliteli alışveriş için AVM'de buluşuyor.