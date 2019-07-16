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Gelin arabasını durdurdu, önce sevindi sonra üzüldü

SİVAS (İHA) – Sivas’ta gelin arabasının önünü kesen küçük bir çocuk önce sevindi sonra üzüldü.

SİVAS (İHA) – Sivas'ta gelin arabasının önünü kesen küçük bir çocuk önce sevindi sonra üzüldü.


Sivas'ta küçük bir çocuk zarf alabilmek için gelin arabasının önünü kesti. Kendisine verilen zarftan 100 TL'lik banknot çıkınca önce sevindi. Ancak sevinci uzun sürmedi. Aldığı paranın reklam parası olduğunu anlayınca ise sevinci üzüntüye dönüştü. Bu anlar gelin aracının önünü kesen çocukları görüntülemek isteyen bir kişinin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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