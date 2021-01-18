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Gemerek Devlet Hastanesi Çalışanlarına Aşı Yapıldı

Gemerek’te Çin’den getirilen Sinovac aşıları, ‘acil kullanım onayının’ ardından bugün sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Gemerek'te Çin'den getirilen Sinovac aşıları, ‘acil kullanım onayının' ardından bugün sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.


Gemerek Devlet Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarına da aşı yapıldı. Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şule Şarlı, Gemerek Hastanesi Hastane Müdürü Ahmet Taşdemir aşıyı ilk yaptıran olurken tüm hastane personeline aşı uygulandı. Aşıların ikinci doz uygulamaları ise 28 gün sonra yapılacak. Sağlık çalışanlarına aşı uygulandıktan sonra 65 yaş üstü kişilere aşı uygulanmaya başlayacak.

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