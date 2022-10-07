Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı

Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Nüfus Müdürlüklerimiz Yenileniyor” isimli proje çerçevesinde yenilendi. Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğü 4 personeliyle vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet veriyor. İl merkezlerinde yaşanılan yoğunluk nedeniyle özellikle Kayseri'de yaşayan Gemerekli vatandaşlar Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlemlerini oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.