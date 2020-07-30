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Gemerek Kaymakamı Akköz, göreve başladı

Sivas’ın Gemerek ilçesi Kaymakamlığına atanan Muhammed Burak Akköz, göreve başladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Kaymakamlığına atanan Muhammed Burak Akköz, göreve başladı.


Geçtiğimiz günlerde Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak atanan Cengiz Nayman'dan boşalan Gemerek Kaymakamlığına atanan Muhammed Burak Akköz, göreve başladı. Kaymakam Akköz, vatandaşların yoğun ziyaretlerini kabul ediyor. Ziyaretler kapsamında Gemerek ilçesinde görev yapan gazeteciler ve şair Kenan Çarboğa, Kaymakam Akköz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Geçmiş yıllarda babasının Yeniçubuk'ta sınıf öğretmenliği yaptığını ve Gemerek'te 3 yıl eğitim aldığını belirten Kaymakam Akköz , “Yabancı olmadığım bir yerde göreve başlamak beni mutlu etti” dedi.

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