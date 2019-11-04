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Gemerek Meslek Lisesi Dünya 2.'si oldu

Sivas’ın Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik Kodlama takımı Romanya’da düzenlenen Robochllenge yarışmasında Mini Sumo kategorisinde Dünya 2.

Sivas'ın Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik Kodlama takımı Romanya'da düzenlenen Robochllenge yarışmasında Mini Sumo kategorisinde Dünya 2.'si oldu.


Romanya'da Robochllenge yarışmasına Türkiye, Japonya, Tayland, Ispanya, Romanya, Meksika, Letonya, Ekvator, Yunanistan, Polonya, Kolombiya, Bulgaristan, Fransa, Peru, Moldova, Rusya ve İngiltere'den 158 takim katıldı. 553 robotun yer aldığı yarışmada Türkiye'yi temsil eden Sivas'ın Gemerek ilçesi Meslek Lisesi Mini Sumo kategorisinde Dünya 2.'si oldu.


Yarışmada Türkiye'yi temsil eden kafilede yer alan Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Öztürk, küçük imkanlarla büyük hayaller kurduklarını belirterek Türkiye'ye ve Gemerek'e bu gururu yaşattıkları için öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.


Yarışmada derece alan projenin başında bulunan Elektrik – Elektronik Öğretmeni Alper Ulaş ise yaptığı açıklamada, yarışmada dereceye giren robotta kullandıkları malzemelerin tamamen yerli ve tasarımın ve yazılımın tamamen kendi öğrencilerine ait olduğunu söyledi.


Halen Romanya'da bulunan takım, iki müsabakada da ülkemizi temsil ederek hafta sonu Türkiye'ye dönecek.

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