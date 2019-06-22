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Gemerek MYO'da Mezuniyet Coşkusu

Gemerek Meslek Yüksekokulu 2018-2019 mezunlarını verdi.


Gemerek Konferans Salonunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu Mezuniyet törenine Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Gemerek Belediye Başkan Vekili Macit Çatak, Gemerek Emniyet Müdürü Serkan Küçük, Gemerek Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Acar katıldı.


Gemerek Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Teknolojileri, Halkla İlişkiler, Maliye, Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinden 52 öğrenci mezun etti. Yaklaşık 2 saat süren programın ardından öğrenciler diplomalarını aldı. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program son buldu.

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