Gemerek'te 30 bin Fidan Toprakla Buluştu

“11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes” isimli kampanya kapsamında Gemerek'te 30 bin ağaç bugün toprakla buluştu.

Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman Gemerek Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bahçesinde ve Gemerek Kalabayır Tepesinde yapılan ağaç dikim programlarına katıldı. Öğrenciler, daire amirleri ve vatandaşlarla birlikte ağaç diken Kaymakam Nayman; “bugün burada Orman Genel Müdürlüğü'müzün “Geleceğe Nefes” adlı projesi kapsamında ağaç dikmek için geldik. Öğrencilerimizle beraber Meslek Yüksek Okulumuzun Bahçesindeyiz. Bu gün için Gemerek ilçemizde 28 bin 500 fidan dikimi yapılacaktır. Fidanların yaklaşın 22 bin tanesi badem fidanı, 6 bin 500 tanesi ise ıhlamur fidanı olacaktır. Hem çevre dostu çocukların yetişmesi için güzel bir proje oldu. Hem de Gemerek'imizin daha yeşil bir görünüm kazanması için son derece güzel bir proje oldu. Önümüzdeki yıl bu sayıyı 100 bine tamamlayarak, Sosyalleşme Vakfımız kanalıyla dar gelirli vatandaşlarımızın bahçelerde çalışıp bir gelir elde etmelerini hem de ilçemizin yeşillenmesine faydalı olacak bir proje. Buradan hem Orman Bölge Müdürlüğümüze, hem de emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı'da ağaç dikim kampanyasına katıldı. Kılıçdağı burada yaptığı konuşmada; “Sayın Kaymakamım, Orman Bakanlığımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 11 milyon ağacı toprakla buluşturma programına Gemerek ilçemizde Kalalabayır lokasyonunda 2 bin çam ve bin adet bademi toprakla buluşturuyoruz. Bu buluşmada bütün okullardaki öğrenciler katılım sağladı. Her öğrenci bir ağaç dikti halkımızın yoğun bir katılımı var. Yediden yetmişe ağaç dikme seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Hedefimiz gelecek yıl ben 10 bin diyorum sayın kaymakamım yüz bin diyor hedefi daha çok büyütüyor. İnşallah yeşil bir Gemerek için hayırlı olsun” dedi. Kalabayır Tepesinde Gemerek Belediye Başkanı Kılıçdağı'yla birlikte fidan diken Kaymakam Nayman; “Başkanımızın da dediği gibi Gemerek Belediyesi katkısıyla üç bin ağaç dikildi. İlçemizin kalan noktalarına da 28 bin 500 ağaç diktik. Ağaçların dikiminde ana sınıfı öğrencilerinden tutunda 70 yaşına varana kadar tüm vatandaşlarımızın katılımı oldu. Tahminimce Türkiye'de en çok ağaç diken ilçelerden biriyiz. Bir günde Gemerek'te toprakla 30 bin fidan buluştu.” Dedi.

Gemerek Ana Okulu öğrencilerinin de katıldığı ağaç dikiminde minik öğrenciler diktikleri ağaçların yanına isimlerinin yazılı olduğu taşlar diktiler.