Gemerek'te aynı yerde 15 dakika arayla iki kaza

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 15 dakika arayla aynı bölgede meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gemerek ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan A.K. idaresindeki 06 BC 9969 Kia marka otomobil, sis ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü. Ters dönen otomobilde sürücü ile araç içerisinde bulunan yolcu A.G. yaralandı. Yaklaşık 15 dakika sonra aynı yerde ikinci bir kaza meydana geldi. E.Y. 50 NH 648 plakalı Renault marka otomobil viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalında düştü. Kazada kimse yaralanmadı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesine tedavi altına alınırken kazlalar ile ilgili inceleme başlatıldı.