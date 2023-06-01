İhlas Haber Ajansı

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Gemerek'te dolu yağışı etkili oldu

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Gemerek’te ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Gemerek'te ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.


Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı ve sağanak vatandaşı telaşlandırırken yağış sele dönüşmeden durdu. Yalın Şimşek isimli vatandaş; "Önceki gün valilik ve meteoroloji uyarılarını duyduk. Çok şiddetli bir dolu yağışı ilçemizi teslim aldı. Meyvelerimize sebzelerimize zarar vermemiştir inşallah. Bu sene Sivas'a yaz gelmiyor" dedi.

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