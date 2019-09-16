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Gemerek'te Jandarma Trafik Timi Kuruldu

Gemerek ilçesi ve köylerinde vatandaşımızın huzur ve güvenliği açısından önemli olan trafik faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi maksadıyla İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Trafik Timi faaliyete geçti.


İlçe Jandarma Trafik Timi olmaması sebebiyle kırsal kesimlerde meydana gelen trafik kazalarına Şarkışla Trafik Ekipleri müdahale ediyordu. Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Trafik Timi geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. Bu sayede hem kırsal alanda trafik denetimlerinin daha da sıkılaşacağı hem de trafik kazalarına daha hızlı müdahale edilmesi planlanıyor.

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