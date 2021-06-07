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Gemerek'te kaza: 1 yaralı

Sivas’ın Gemerek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki BN 727 TN plakalı Opel marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kazada araçta bulunan Ç.Y. hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemerek İlçe Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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