Gemerek'te korkutan yangın

Sivas'ın Gemerek ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangında, açık alanda bulunan mısır balyaları yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Gemerek Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. O.G.'ye ait enerji fabrikasında hammadde olarak kullanılan mısır balyaları, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri açık alanda bulunan mısır balyalarındaki yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarına iş makinesi de destek verdi. Tonlarca mısır balyasının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.