Gemerek'te sağanak yağmur etkili oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel sonrası yol ve tarım arazilerini su bastı. Selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçede ciddi anlamda bir olumsuzluğun olmadığı öğrenilirken çöp konteynerleri suya kapılarak sürüklendi. Öte yandan çamur nedeniyle Kayseri- Sivas karayolunda kısa süreliğine trafikte aksamalar meydana geldi. Karayolunu belediye ekipleri ve köylere hizmet götürme ekipleri kısa sürede temizledi.