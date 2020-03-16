Gemerek'te Taksiler ve Minibüsler İlaçlandı

Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından organize edilen çalışmayla taşımacılık yapan minibüsler ve ticari taksiler Gemerek Minibüsçüler Kooperatifi önünde yapılan çalışmayla ilaçlandı. Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Odası aynı zamanda Gemerek Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Oğuz Gemereklioğlu yapılan çalışmayla ilgili olarak şöyle konuştu; “son zamanlarda ülkemizde görülen coronavirüs nedeniyle tüm ticari araçlarımızı, toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte etmiş bulunmaktayız. Vatandaşımızın halkımızın sağlığı için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Herkese sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Tüm taşımacılık yapan araçlarda uygulanan dezenfekte işlemini ardından minibüs yazıhaneleride ilaçlandı.