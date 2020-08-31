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Gemerek'te trafik kazası 5 yaralı

Sivas’ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gemerek ilçesi ile Sızır kasabası arasında meydana geldi. M.A.(50) yönetimindeki 38 NY 037 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan M.G.(53) yönetimindeki 58 TA 355 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M. A.(50), A. H. A.(12), L. A.(18), M. A.(39), H. A. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet hastanesine sevk edildi.

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