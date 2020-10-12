Geminbeli geçidi sonbahar renkleriyle büyülüyor

Sivas'ta bulunan Geminbeli geçidi mevkiindeki ormanlık alan Sonbaharın gelmesi ile doğa severlere görsel şölen sunuyor.

Sonbaharın gelmesi ile ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Ağaç yapraklarının rengarenk hallere bürünmesi ise Türkiye'nin dört bir yanında büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı. Sivas'ta bulunan ve Karadeniz bölgesini İç Anadolu bölgesine bağlayan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi de sonbaharın renkleri ile adeta büyülüyor. Zara ilçesi ile Suşehri ilçesinin arasında bulunan geçitteki ormanlık alan yeşil, sarı ve kırmızı gibi çeşitli renklere büründü. Her yıl sonbahar ayında benzer görüntülerin ortaya çıktığı Geminbeli geçidi aynı zamanda fotoğraf meraklıları ve doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi. Eşsiz manzara havadan görüntülendi.