Genç elektrik timleri, araziye ilk adımlarını attı

ÇEDAŞ'ta işe başlayacak yeni personeller, görev yapacakları sahaya ilk adımlarını attı.

ÇEDAŞ'ta saha personeli olarak göreve başlayacak 13 personel, CK Akademi tarafından düzenlenen ‘Teknik Okul Programının ilk modülü olan ‘Sahada İlk Adım' eğitimini başarı ile tamamladı. 1 ay süren teorik ve uygulamalı eğitimin ardından sahaya çıkmaya hazır hale gelen yeni personele sertifikaları ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım'ın da katıldığı özel bir törenle verildi.

Nitelikli iş gücü için çalışanlarına özel eğitimlerle destek veren firma, personelini işe başlamadan önce sahaya hazırlıyor. Bu kapsamda CK Akademi ile ‘Teknik Okul Programını başlatan firma, sahada görev yapacak 13 personelini söz konusu eğitimin ilk modülü olan ‘Sahada İlk Adım' eğitimiyle göreve hazırladı.

Şirket içi eğitmenler tarafından yaklaşık 1 ay boyunca verilen; teori ve uygulamaya dayalı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan çalışanlar için 23 Mart Perşembe günü sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, Teknik Okul Programının ‘işin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler' bilinciyle saha çalışanlarının ihtiyaçlarına göre özgün olarak tasarlandığını kaydetti.

“En önemli sermayemiz insan”

Teknik Okul Programının özellikle sahaya ilk defa adım atacak olan personele iş güvenliği açısından da büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Kıvılcım, “İlk eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan yeni çalışma arkadaşlarımı tebrik ederek ailemize hoş geldiniz diyorum. Yeni çalışma arkadaşlarımız bu eğitimler sayesinde sahada kendilerini nasıl bir ortamın ve nelerin beklediğini teorik ve uygulamalı olarak öğrenme ve görme fırsatı buldu. Bildiğiniz üzere elektrik dağıtım hizmeti, kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sürekli sağlamayı gerektiren bir sektör. Teknoloji ile insan emeğini buluşturan bu sektörde nitelikli eleman ihtiyacı ne yazık ki en önemli sorunlardan biri. Biz kaliteli ve kesintisiz enerji yolculuğumuzda ‘en önemli sermayemiz insan kaynağımız' ilkesi ile çalışanlarımızın sürekli eğitimi ve gelişimi için her türlü desteği sağlamaya azami derecede önem veriyoruz. Bu çerçevede başlattığımız Teknik Okul Programımız, ‘Sahada Güvenli Adım' ve ‘Sahada İleri Adım' eğitimleri ile devam edecek. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız böylece hem sektöre hem de sahaya daha da hakim olacak” diye konuştu.